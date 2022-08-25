В Крыму шторм унес 10 человек, катающихся на «банане»: их пришлось эвакуировать МЧС

Фото: mchs.rk.gov.ru

24 августа отдыхающих, решивших весело провести время на «банане», унесло штормом к дикому пляжу. Спустя три часа, не дождавшись людей обратно, кто-то забил тревогу: требуется помощь МЧС.

Как ранее писала КП-Крым, среди пропавших были пятеро взрослых и пятеро несовершеннолетних. В 15.10 информацию об инциденте получили в ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Сообщалось, что несколько часов назад из Партенита вышли в море на водном аттракционе «банан» 10 человек, но так и не вернулись.

Фото: mchs.rk.gov.ru

Как оказалось, отдыхающих прибило штормом к дикому пляжу на горе Аю-Даг. Дети и взрослые вышли на сушу, но самостоятельно добраться обратно не могут - не знают дорогу. Кроме того, связи с ними нет - телефоны ребята, конечно, и не думали брать с собой, оставив гаджеты на пляже. В общем, требовалась срочная помощь спасателей в поиске и эвакуации.

- К месту немедленно выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 единицы техники. Спасатели прибыли к верхней проходной санатория «Крым» и в пешем порядке выдвинулись к пострадавшим, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Людей обнаружили возле мыса Монастырский. Все закончилось благополучно: всех эвакуировали по воде на берег детского центра «Артек», в медпомощи никто не нуждался.

Фото: mchs.rk.gov.ru

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Кроме того, крымский Следком уже возбудил уголовное дело на владельца водного аттракциона, который теперь подозревается «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- И.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил Крымскому следственному отделу на транспорте в рамках следствия дать принципиальную правовую оценку случившемуся, а также в целом проверить законность организации работы данного аттракциона с целью предотвращения впредь происшествий, связанных с угрозой риска жизни и здоровья детей и взрослых, - говорится в сообщении.

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