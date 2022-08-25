В Крыму спасли десять человек, которых на «банане» прибило штормом к дикому пляжу

Взрослых и детей доставили на берег детского центра «Артек», сейчас с ними все хорошо. Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 24 августа, отдыхающих, вышедших в море на аттракционе «банан», прибило штормом к дикому пляжу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- В 15.10 поступила информация, что три часа назад из Партенита вышли в море на водном аттракционе «банан» 10 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Отдыхающих прибило штормом к дикому пляжу на горе Аю-Даг. Дети и взрослые находятся на берегу пляжа, самостоятельно дойти не могут в связи с незнанием горно-лесной зоны, - говорится в сообщении.

Пострадавших быстро нашли. В медпомощи они не нуждались. Учитывая, что люди были босиком, а идти в Партенит по горно-лесной зоне было долго, их эвакуировали обратно по воде.

Напомним, в целях безопасности пляжи Ялты закрыли для купания из-за «тягуна». Это явление, когда вода в море в силу особых движений, не тянет на дно, а уносит далеко от берега. Администрация города рекомендовала поднять на мачтах пляжей красные флаги, означающие, что купание запрещено.

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