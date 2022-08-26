Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Бесполетная зона над Крымом сохранится до 4 сентября, сообщили в пресс-службе Росавиации. Чтобы добраться в Крым, стоит воспользоваться альтернативными маршрутами.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 4 сентября 2022 года 03.45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, - говорится в сообщении.

Напомним, аэропорт крымской столицы временно приостановил работу 24 февраля 2022 года в связи с началом спецоперации. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

Ранее КП-Крым писала, что 25 августа в России стартовал осенний этап продажи туров по стране с кэшбэком 20%. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. В программе участвуют все регионы страны. Туристы, купившие путевку по программе, смогут вернуть до 20% ее стоимости.

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