Ялтинец, «кинувший» бизнес-партнера на полтора миллиона рублей, заявил, что потратил деньги на операцию больному отцу

Задержанный пообещал решить финансовый спор с застройщиком. Фото: полиция Севастополя

Севастопольские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в присвоении и растрате почти полутора миллионов рублей. Судя по видео, опубликованному полицией Севастополя, подозреваемый обладает довольно внушительной мускулатурой. Возможно, поэтому для его задержания привлекли спецназ.

- Предварительно установлено, что 38-летний житель Севастополя для возмещения крупного материального ущерба, причинённого ему недобросовестным застройщиком, обратился к 41-летнему жителю Ялты, являющемуся представителем организации, осуществляющей деятельность по урегулированию финансовых споров между гражданами, - рассказали в полиции Севастополя.

Ялтинец пообещал потерпевшему решить все его проблемы. Взамен он попросил предоставить ему нотариальную доверенность, дающую право предоставлять финансовые интересы.

Предприимчивый ялтинец и правда встретился с застройщиком, который пошел на встречу. За несколько месяцев подозреваемому в растрате передали 1 миллион 450 тысяч рублей. Вот только возвращать эти деньги потерпевшему он не стал.

- Я собирался ему вернуть деньги, говорю: «Я машину продам и все тебе отдам». Но он сказал, что ему надо срочно, - оправдывался подозреваемый после задержания.

Он добавил, что деньги потратил якобы на операцию больному отцу.

В полиции рассказали, что после возбуждения уголовного дела ялтинец полностью возместил материальный ущерб.

- В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - рассказали в полиции Севастополя.

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