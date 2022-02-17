Видео задержания радикала-расиста в Севастополе опубликовала ФСБ

Мужчина открыл дверь в квартиру добровольно. Фото: скриншот из видео УФСБ России по Крыму и Севастополю

В Севастополе задержали мужчину, который был сторонником праворадикальной идеологии. Он также призывал к экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

- Установлено, что житель города Севастополя 2001 года рождения разместил в сети Интернет информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей отдельных народов и лиц, объединенных по расовому признаку, - уточнили в УФСБ.

В отношении севастопольца возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. (ч.2 ст. 280 УК РФ).

Напомним, в декабре минувшего года был приговорен к 6,6 годам колонии строгого режима один из кураторов украинских диверсантов, действующих в Крыму. Его признали виновным в подготовке преступлений против безопасности Российской Федерации.

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