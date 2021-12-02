Куратора украинских диверсантов в Крыму посадили на шесть лет

Группа украинских диверсантов была задержана в 2016 году. Фото: скриншот оперативного видео

Одного из кураторов украинских диверсантов, действующих в Крыму, приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.

- На основе предъявленных ФСБ России доказательств суд признал старшего офицера ГУР МО Украины - капитана 1 ранга Швиденко Сергея Анатольевича, 1969 г.р., виновным в подготовке преступлений против безопасности Российской Федерации и приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - отметили в ЦОС ФСБ.

Швиденко координировал четырех украинских диверсантов, которые были направлены в Крым. В 2016 году их задержали. Все они оказались кадровыми сотрудниками ГУР МОУ.

Украинцы планировали подорвать башню радиотелевизионного передающего центра Крыма, газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России.

Тем временем, на территории трех российских регионов в декабре задержали группу украинских диверсантов, которые планировали подорвать ряд стратегических объектов.

- Благодарю сотрудников ФСБ за задержание группы украинских диверсантов. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов, - заявил глава РК Сергей Аксенов.

В Центре общественных связей ФСБ раскрыли детали операции.

- Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рождения, и его сын - Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения, прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры, - сообщили в ЦОС ФСБ.

В машине украинцев нашли короткоствольное и автоматическое оружие, а еще средства индивидуальной защиты, которые отправили на экспертизу.

- Мне дали задание в городах России сфотографировать железнодорожные, автомобильные мосты и теплоэлектростанцию, - рассказал Игорь Коваль.

Украинцы признались, что их завербовал сотрудник СБУ в Тернопольской области полковник Василий Квалик. Он и дал задание агентам собирать информацию о стратегических российских объектах. За успешное выполнение задачи украинцам пообещали выплатить 10 тысяч долларов.

Кроме того, сотрудники органов безопасности задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который прибыл в Россию для организации теракта. Александр Цилык - житель Киевской области - признался, что его завербовал сотрудник группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР Минобороны Украины.

Так, Цилык планировал подорвать два самодельных взрывных устройства массой полтора килограмма в тротиловом эквиваленте. Украинца задержали с поличным вместе с бомбами, когда он ехал на дело.

- В рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Получены материалы, подтверждающие террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории нашей страны, - уточнили в ЦОС ФСБ.

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