На побережье Азовского моря тихо и спокойно Фото: Александра Тимощенко

Крым всегда знали как курортный регион. Почти 300 дней в году здесь царит атмосфера отдыха, которая так привлекает жителей с разных уголков страны. Теплый воздух, Черное море и красивые виды вокруг. Но часто курортники забывают о том, что полуостров омывает еще и Азовское море.

Из-за высокой популярности Южного берега Крыма, некоторые отдыхающие даже не знают о существовании побережья вдоль Азовского моря. Именно поэтому людей в восточной стороне полуострова значительно меньше, а значит, найти комфортное место для отдыха не составит труда.

Азовское море идеально подходит для кэмпинга, кайт- и виндсерфинга Фото: Александра Тимощенко

ТИШЬ ДА БЛАГОДАТЬ

Если в Ялте, Алуште, Судаке и Евпатории до сих пор яблоку негде упасть, то здесь всегда есть свободный участок для отдыха. Чаще на Азовское море приезжают местные или кэмперы. Одно из их таких тихих мест - пляж в селе Заводское, что под Керчью. Там можно отдохнуть у моря, поставить палатку и насладиться живописными видами.

ОСТОРОЖНО! МЕДУЗЫ

На побережье Азовского моря тихо и спокойно. Ракушечный пляж и чистое море, все здесь напоминает противоположную сторону полуострова. Но те, кто хоть раз здесь отдыхал, заметили несколько существенных отличий.

Это отличное место для палаток и отдыха с детьми Фото: Александра Тимощенко

Чаще всего море на Азове мелкое, средняя глубина всего 7 метров, а пляжи песчаные. Из-за малой глубины вода более теплая, чем в Черном море. Высоких волн и сильных штормов здесь тоже не бывает. Поэтому море идеально подходит для отдыха с детьми. Однако есть и минусы в виде огромных медуз, которые появляются на побережье под конец курортного сезона. Иногда к берегу прибивает желеобразных внушительного размера. По словам местных, это корнероты, которые не опасны для людей, но могут больно жалить.

Азовское море идеально подходит для кэмпинга, кайт и виндсерфинга. Для этого здесь созданы все природные условия. Но перед отдыхом стоит запастись едой, так как ближайшие магазины находятся в километровой доступности. А еще на прибрежной линии в селе Заводском нет назойливых пляжных торговцев.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Доехать до уникального пляжа удобнее всего на личном автомобиле, так как автобусы сюда почти не ходят, а идти пешком от транспорта придется долго. В навигаторе нужно ввести название пляжа «Lavanda beach» или поселок Мысовое и следовать к конечной точке.

На общественном транспорте приехать до нужного места сложнее. Сначала нужно доехать от ж/д вокзала до поселка Щелкино, а затем на такси добраться до поселка. Дорога от Симферополя в этом случае может занять от трех до пяти часов.

РАЙ ДЛЯ КЭМПИНГА

Побережье Азовского моря - настоящий рай для любителей кэмпингов (отдыха с палатками, - Ред.). В поселке есть место для дикого отдыха и палаточный городок «Lavanda beach». Несмотря на то, что кэмпинг появился не так давно, по выходным здесь царит очень уютная атмосфера. В поселок приезжают большие компании ребят. С пятницы по воскресенье по вечерам в палаточном городке царит дружеская атмосфера с посиделками у костра, песнями под гитару, играми и даже концертами на закате.

Отдых в палаточном городке получается очень бюджетным. Заезд со своей палаткой с человека стоит 1000 рублей. За аренду палатки придется заплатить на 500 рублей больше. На территории также есть душ, туалет, кухонная и мангальная зона.

КСТАТИ

Отдых на побережье Азовского моря может обойтись туристам в несколько раз дешевле, чем на Черном. Это связано с тем, что здесь нет дорогих отелей, кафе и ресторанов. В окрестностях встречаются только гостевые дома и частные хостелы. Цены за ночь варьируются от 500 рублей до 2000 с человека. Если хочется остановиться в квартире или доме, заплатить придется от 1000 до 5000 за сутки.

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