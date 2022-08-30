Прокуратура выяснит, почему ребенку-инвалиду отказали в занятиях по плаванию в спецгруппе в Севастополе

Фото: cas-invasport.sev.sportsng.ru

Прокуратура Севастополя начала проверку после публикаций, в которых утверждается, что ребенку-инвалиду отказали в занятиях по плаванию в специальной группе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- По поручению прокурора города Севастополя Максима Жука организована проверка сведений, опубликованных в социальных сетях, об отказе в предоставлении ребенку-инвалиду услуг в государственном бюджетном учреждении г. Севастополя «Центр адаптивного спорта «Инваспорт», - говорится в сообщении.

Плавание считают одним из лучших видов физической активности, на что у мальчика есть медицинские рекомендации. Родители хотели, чтобы их сын вел здоровый и активный образ жизни, как и все ребята его возраста. На удивление в «Центре адаптивного спорта «Инваспорт» они получили отказ - ребенок не подошел по физическим параметрам. После этого семья была вынуждена обратиться за аналогичной услугой в платную организацию.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнения законодательства о физической культуре и спорте, а также социальной защите инвалидов в Российской Федерации в деятельности указанного учреждения. Будут опрошены законные представители ребенка, должностные лица Центра, изучены медицинские документы и назначения в связи с заболеванием мальчика, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, недавно в Севастополе произошел еще один подобный случай. Девятилетнюю девочку с аутизмом выгнали из торгового центра под предлогом того, что детей-инвалидов из соображений безопасности не пускают в игровые зоны. Губернатор города Михаил решил разобраться в ситуации, пригласив маму с ребенком на личный прием. Также инцидентом заинтересовался республиканский Следком.

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