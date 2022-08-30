В Симферополе задержали хулиганов, выкрикивающих нацистские лозунги в пьяном угаре

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

В Симферополе задержали пятерых молодых людей, которые пили спиртное, демонстрировали нацистские жесты и выкрикивали лозунги, запрещенные федеральными законами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На непристойное поведение нетрезвых дебоширов обратили внимание гуляющие в парке Гагарина местные жители. Некоторые попытались утихомирить молодых людей, сделав им несколько замечаний, однако должного эффекта это не возымело. О том, что такое поведение было неподобающим, уже протрезвевшие парни и девушки осознали в отделении полиции. Задержанным от 17 лет до 21 года.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивала с друзьями нацистские лозунги украинских националистов. Я делала это неосознанно, не зная их значения, чтобы понравиться своим друзьям, - пояснила одна из девушек силовикам, добавив, что раскаивается и сожалеет о своих действиях.

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

- Хочу сказать, что виноват в том, что орал, будучи пьяным. Мы сидели с друзьями на лавочке, распивали алкогольные напитки и пели украинские песни. После замечаний я начал неподобающе себя вести, а именно кричать на всю улицу, - рассказал свою версию молодой человек, тоже раскаявшись и призвав не повторять его ошибок.

Несмотря на юный возраст, один из задержанных уже имеет судимость - 19-летний парень получил уголовную ответственность за грабеж.

На молодых людей составлен ряд административных протоколов за публичные действия, дискредитирующие армию России, распитие алкоголя в запрещенных местах и мелкое хулиганство.

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