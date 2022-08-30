В Крыму пьяный турист из Питера попал под уголовное дело за драку с инспектором ДПС

Фото: Госавтоинспекция Крыма/Telegram

В Крыму пьяный турист из Санкт-Петербурга попал под уголовное дело за драку с инспектором ДПС, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В воскресную ночь, 28 августа, хорошо отдохнувший уроженец культурной столицы возвращался домой на своей машине. За руль парень сел подвыпивший, а учитывая, что на часах было уже 02.00, особо не обрадовался, когда его попытался остановить дпсник. Полицейский обратил внимание на агрессивную езду туриста и решил его проверить. Догонять нарушителя пришлось на мопеде.

Раздосадованный тем, что планы вернуться домой после бурной гулянки и еще засветло лечь спать сорваны, петербуржец соизволил остановиться, но, выйдя из салона, сразу же полез к силовику с кулаками, целясь в голову. Утихомиривать буяна уже пришлось проезжавшим мимо очевидцам. Спустя время мужчину задержали приехавшие на место полицейские.

Вместо теплой постели приходить в чувства мужчине пришлось в изоляторе, куда его заключили на 10 суток. Также на него составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения и неисполнение требований представителя власти. Возбуждено уголовное дело.

- Несмотря на раскаяние, следствие намерено ходатайствовать перед судом о применении меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе Следкома.

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