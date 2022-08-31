Верховный Суд Крыма оставил под стражей сына директора парка «Тайган», устроившего смертельное ДТП

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма, социальные сети Ярослава Зубкова

Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей сына директора парка «Тайган» Ярослава Зубкова, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Верховный суд Республики Крым рассмотрел материалы дела по апелляционным жалобам защитника и обвиняемого на постановление Киевского районного суда Симферополя, согласно которого мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого была изменена на заключение под стражу, - говорится в сообщении.

В конце июня Ярослав Зубков попал в страшное ДТП трассе на «Таврида» на выезде из поселка Зуя. Молодой человек, находясь за рулем внедорожника BMW, на огромной скорости влетел в две легковушки, стоящие на проезжей части после небольшой аварии. В результате столкновения погибли три человека - водитель Renault и двое его пассажиров, среди которых 15-летняя девочка.

Позже Киевский районный суд Симферополя постановил заключить Зубкова под стражу до 26 сентября. Не согласившись с данным решением, защитник подал апелляционные жалобы с требованием отменить постановление первой инстанции и отправить Ярослава из СИЗО под домашний арест. Однако суд оставил принятое ранее решение без изменения.

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