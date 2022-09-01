В Симферополе ФСБ поймала медиков, которые выдали 3 500 справок о вакцинации от COVID-19

Нарушителям грозит от трех до восьми лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

В крымской столице ФСБ раскрыла деятельность медиков, которое незаконно выдавали сертификаты об иммунизации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Так, за все время счастливыми обладателям документа без фактической вакцинации стали 3 500 человек.

- Один из членов группы осуществлял сбор документов и поиск лиц, желающих за денежное вознаграждение внести в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) данные о вакцинации против «Covid-19» без фактического ее проведения. В свою очередь другой сотрудник медицинского учреждения, незаконно получив логины и пароли для входа в ЕГИСЗ, вносил данные лиц в федеральный регистр вакцинированных без введения им препаратов, - говорится в сообщении.

Уголовное дело против нарушителей, которые трудились в местных больницах, было возбуждено в августе этого года. Медикам грозит от трех до восьми лет с лишением права занимать некоторые должности.

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