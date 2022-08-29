В Севастополе ФСБ задержала двух старейшин экстремистской организации «Свидетели Иеговы»

У них изъяли запрещенную литературу и деньги. Фото: скриншот видео

В Крыму задержали двух участников запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»*. В секте они «числились» старейшинами.

По данным силовиков, с мая 2019 года двое мужчин проводили собрания по программе zoom. Делали они это на конспиративной квартире по улице Астана Кесаева в Севастополе. Во время этих собраний старейшины пропагандировали запрещенные религиозные идеи.

О собраниях подпольной организации стало известно оперативникам ФСБ, которые задержали двух мужчин.

- Возбуждено уголовное дело в отношении жителей Севастополя и Евпатории, подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации, - рассказали в крымском Следкоме.

Как уточнили в СК, жители Севастополя и Евпатории были задержаны накануне. Сейчас им предъявлены обвинения. Кроме того, силовики провели обыски по местам их жительства.

- Изъята компьютерная техника, содержащая информацию экстремистского характера, денежные средства, а также переписка одного из фигурантов с жителем Севастополя, отбывающим наказание за совершение аналогичного преступления, - рассказали в Следкоме.

Сейчас следователи вместе с коллегами из УФСБ устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в середине августа в Ялте задержали другого участника крымской ячейки «Свидетелей Иеговы»*. Его удалось поймать лишь спустя полгода. Мужчина находился в федеральном розыске.

*Организация признана на территории РФ экстремистской.