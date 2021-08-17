В Ялте задержали основателя ячейки «Свидетелей Иеговы»*

Задержанному вменяется организация деятельности экстремистского сообщества по части 1 статьи 282.2 УК РФ. Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым

В Ялте силовики задержали главного организатора ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Как рассказали в пресс-службе СК России по Крыму, мужчина уже находился в федеральном розыске.

Еще в марте этого года он пытался сбежать от правоохранителей и уехал из Крыма. Мужчину объявили в федеральный розыск, но спустя полгода организатора ячейки удалось задержать на пропускном пункте «Нехотеевка» в Белгородской области, когда тот пытался пересечь госграницу РФ.

После задержания его отправили на полуостров. Теперь задержанному вменяется организация деятельности экстремистского сообщества. Вместе с ним по уголовному делу проходят пять человек. Еще один участник группы находится в розыске. Ячейка в Ялте действовала с 2017 года.

- Группа жителей Ялты с июля 2017 по март текущего года продолжала вести подпольную деятельность экстремистского сообщества: проводили пропагандистские собрания, распределяли денежные средства на нужды общины и поддержания деятельности экстремистского сообщества. Большинство участников группы ранее были задержаны и привлечены к уголовной ответственности, - добавили в пресс-службе Следкома.

Напомним, в марте 2021 года в Ялте уже задерживали основателя ячейки запрещенной в Росси организации «Свидетели Иеговы». Тогда мужчину подозревают в финансировании экстремистской деятельности. Все время существования ячейки мужчина собирал деньги с доверчивых людей, чтобы обеспечить работу экстремисткой организации.

*Деятельность «Свидетелей Иеговы» была признана экстремистской около четырех лет назад - в апреле 2017 года.

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