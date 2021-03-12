В Ялте задержали основателя ячейки «Свидетелей Иеговы»*

Во время осмотров у подозреваемых была изъята незаконная литература, компьютерная техника и электронные носители Фото: Архив "КП"

Основателя ячейки запрещенной в Росси организации «Свидетели Иеговы» задержали в Ялте. Против него уже возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма, мужчину подозревают в финансировании экстремистской деятельности по статье 282.3 уголовного кодекса.

Установлено, что все время существования ячейки мужчина собирал деньги с доверчивых людей, чтобы обеспечить работу экстремисткой организации.

- Следователями управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управ СК России по Республике Крым и городу Севастополю вместе с коллегами из УФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии в Ялте проведены 13 обысков по местам проживания сторонников организации, - отмечают в пресс-службе.

В результате осмотров у них изъята незаконная литература, компьютерная техника, электронные носители и другие материалы, заинтересовавшие следствие.

Сейчас подозреваемый задержан, а с остальными участниками проводятся следственные действия.

Напомним, в начале февраля в Крыму разгорелся скандал вокруг сексуального надругательства над 9-летней девочкой преподавателем из Феодосии. Уличный художник познакомился с девочкой, а спустя месяц изнасиловал ее. Подозреваемого педагога задержали по статье 132 - насильственные действия сексуального характера.

*Деятельность «Свидетелей Иеговы» была признана экстремистской около четырех лет назад - в апреле 2017 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Художник-сектант из Крыма изнасиловал 9-летнюю девочку

Мужчину знали как примерного семьянина и хорошего педагога (подробнее)

Жителю Крыма грозит 20 лет тюрьмы за изнасилование дочери

Мужчина полтора года издевался над своим ребенком (подробнее)