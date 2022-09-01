Сезон состоялся: стало известно число туристов, посетивших Крым летом 2022 года

Несмотря на снижение потока отдыхающих из-за "закрытого неба", турсезон в Крыму в этом году состоялся Фото: Михаил ПАТЛИС

С июня по август 2022 года в Крыму отдохнуло более 4,2 миллионов туристов. Итоги летнего туристического сезона подвел глава республики Сергей Аксенов.

Всего с начала текущего года полуостров посетили более 5,26 миллиона туристов. Большинство из них приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах - 83% отдыхающих. Оставшиеся 17% туристов добрались до Крыма на поездах. По сравнению с предыдущими годами, количество людей, воспользовавшихся железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза.

Этому есть объяснение - с началом спецоперации авиасообщение на Юге России временно приостановлено. Не стала исключением и воздушная гавань в Симферополе, а ведь на самолетах ранее в Крым прилетала значительная часть туристов.

Как подчеркнул Сергей Аксенов, в связи с «закрытым небом» уменьшился и турпоток. Летом 2022 года отдыхающих в Крыму было на 19% меньше, чем годом ранее (туристический сезон 2021 года был признан рекордным - в отпуск на полуостров тогда приехали более семи миллионов человек). По сравнению с 2019 годом эти показатели, однако, снизились не так существенно - на 7%.

Повысить привлекательность отдыха в Крыму удалось и благодаря программам лояльности, разработанными местными отельерами при содействии Минкурортов республики - не только для гостей полуострова, но и для местных жителей.

- Это позволило повысить привлекательность отдыха в нашем регионе. Хороший пример эффективного сотрудничества власти и туристического бизнеса, - отметил глава Крыма.

Стоит отметить, что время для отдыха в Крыму еще не закончилось - в республике ждут туристов в бархатный сезон.

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