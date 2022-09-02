На пляже в Севастополе спасатель задержал жителя Казахстана, умыкнувшего рюкзак у подростка

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

На севастопольском пляже подросток, решивший искупаться в еще не остывшем море, едва не лишился вещей, беспечно брошенных на берегу.

Дело было на пляже «Хрустальный». Как сообщили в пресс-службе УМВД Севастополя, на рюкзак парня, в котором лежал телефон, положил глаз гуляющий рядом приезжий. Мужчина коротал время, распивая на набережной спиртное. Вдруг ему пришла в голову идея зачем-то схвать вещи одного из ребят, которые плескались в море, и пуститься наутек. На что он рассчитывал, когда вокруг была куча народа, а таких негодяев в Крыму находят быстро, сложно сказать. Возможно, ударил в голову алкоголь.

В этот раз полицию, конечно, пришлось вызывать, как и положено, но задержали мужчину сразу же, не успел он и за горизонтом скрыться. А оперативно так сработал, трудящийся на этом пляже спасатель Александр.

- Я, находясь на смене, находясь у себя на вышке, получается, увидел, как мужчина, сидевший на лавочке здесь, схватил вещи детей, которые купались, прыгали в море. И один из них, поднимаясь по лестнице, закричал, что его вещи украли, - рассказал мужчина, указывая на те самые металлические ступеньки, ведущие наверх c пляжа к набережной.

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю/скриншот из видео

Позже на место приехала полиция. Задержанным оказался 39-летний гражданин Республики Казахстан, который заработал себе уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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