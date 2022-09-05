В 2022 году Судак отмечает 1810-летие со дня основания Фото: Евгений СТОЯНОВ

Судак в эту субботу отмечает свое 1810-летие. День Судака в 2022 году состоится 10 сентября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, праздничные мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках крымского курорта.

«Комсомолка» публикует полную программу праздника дня Судака 10 сентября 2022 года.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ СУДАКА 10 СЕНТЯБРЯ

Праздничные мероприятия в день Судака 10 сентября начнутся ранним утром. С 6:00 на улице Маяковского пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Она будет работать до 15:00.

В 8:00 в Судаке состоится Чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания. Ежегодное соревнование, в котором традиционно принимают участие спортсмены со всего мира, пройдет в районе горы Крепостной.

Это не единственное спортивное мероприятие, которое пройдет в день города Судака 10 сентября. С 9:00 до 10:00 на центральной городской набережной пройдет фестиваль «Судак - территория спорта». Жители и гости города попадут на фитнес-тренировку, показательные выступления и танцевальный флешмоб.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ДЕНЬ СУДАКА-2022

Власти города приготовили в день Судака-2022 развлечения и для детей. В 10 часов утра Судакский городской дом культуры приглашает крымчан и гостей полуострова на квест-игру «Город сокровищ». Пройдет он по адресу Алуштинская, 15а.

С 11:00 до 12:00 в доме культуры на улице Ленина, 47 пройдут пройдут мастер-классы с участием сотрудников и воспитанников Центра детского и юношеского творчеств. Поучаствовать в них также может любой желающий.

Ни один день города по традиции не проходит без концертов. Для ребят и их родителей в 12:30 выступят детские коллективы округа. Он пройдет в Судакском городском ДК на улице Алуштинская, 15а.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА В ДЕНЬ СУДАКА-2022

Вечерняя программа празднования дня Судака 10 сентября 2022 года также обширная. Все мероприятия состоятся на центральной набережной города.

С 17:30 до 18:30 планируется выступление духового оркестра, а также выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.

С 18 часов стартует одно из самых красочных событий дня Судака-2022. В это время состоится парад маломерных судов. Шествие на воде будет продолжаться в течение часа.

С 19:00 до 21:30 для жителей и гостей Судака будут выступать творческие коллективы города, а хэдлайнером мероприятия станет севастопольская группа KooRagA.

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