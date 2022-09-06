Увидеть Севастополь за «сотку»: как совершить морской круиз по городу по цене общественного транспорта

Не нужно платить большие деньги, чтобы увидеть Севастополь с моря Фото: Ирина ГЕРЦ

Одной из излюбленных частей южного отдыха без сомнения являются морские прогулки. На круизы туристов и местных жителей приглашают круглый год. В любом курортном городе на набережной можно увидеть (и услышать!) зазывал, которые предлагают экскурсии по морю.

Цены на такие развлечения, прямо скажем, редко бывают бюджетными. Так, часовая морская прогулка на катере от Балаклавы до мыса Фиолент в среднем стоит 5 тысяч рублей. Самый популярный севастопольский маршрут - по 16 достопримечательностям города, которые видно с моря, и вовсе продолжается всего 40 минут. Стоимость аренды катера, тем не менее - 7 тысяч рублей.

В Севастополе, однако, можно здорово сэкономить на морских экскурсиях. В городе-герое есть необычные для гостей города, но привычные для местных средства передвижения - катера и паромы. Так как, по сути, это общественный транспорт, цены на него отнюдь не кусаются.

Рассказываем о необычном способе увидеть Севастополь с моря и не разориться.

Во время 15-минутной поездки можно с моря осмотреть достопримечательности города Фото: Евгений СТОЯНОВ

ПО ВОДЕ БЫСТРЕЕ

Катерами и паромами регулярно пользуются жители Северной стороны Севастополя. Морской транспорт ходит с причалов, связывающих эту часть города с центром - на площади Захарова, Радиогорке и Голландии.

Северная и южная стороны Севастополя не связаны между собой мостом, поэтому водное сообщение - самый быстрый способ добраться с этой части города в центр - путь занимает около 15 минут, тогда как на автомобиле придется проехать около 40 км.

Еще в 19 веке части города соединял плавучий виадук, а в советское время возникла идея построить полноценный мост - ее даже включили в генплан города. Реализован, однако, проект так и не был, поэтому водный транспорт остался единственным быстрым способом преодолеть морскую преграду.

Забавный факт: с самого центра Севастополя - Графской пристани - Северную часть Севастополя хорошо видно, но из-за отсутствия как таковых достопримечательностей, туристы об этой части города почти ничего не знают. Тем не менее, один из лучших песчаных пляжей города - Учкуевка - расположен именно в этом районе.

Морской общественный транспорт ходит круглый год Фото: Евгений СТОЯНОВ

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА ЗА 26 РУБЛЕЙ

Как уже было сказано, катера и паромы - это общественный транспорт города, поэтому и стоимость у них соответствующая. Билет в одну сторону обойдется в 26 рублей (жителям Севастополя, имеющим «Единую карту» и того дешевле - 20 рублей).

Добраться до центра города с Северной стороны можно как на катере, так и на пароме. И то, и другое плавредство отходят с одного причала - площади Захарова.

НА ЧЕМ ЕХАТЬ И ЧТО СМОТРЕТЬ

Отличия парома от катера кроме вместимости в том, что они ходят на разные причалы - большой корабль идет до Артбухты, а катер - до Графской пристани. Оба причала, несомненно, можно назвать достопримечательностями города.

Расписание движения паромов может меняться в зависимости от погодных условий Фото: Евгений СТОЯНОВ

Парома на линии в Севастополе два - «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин». Ходят они каждые полчаса с 7:30 до 22:00. Желающие посетить «морскую прогулку» на пароме могут перевезти на другой берег и свои транспортные средства. Стоимость провоза легковушки - 270 рублей, мотоцикла, мопеда и скутера - 80 рублей, а велосипеда и самоката - 65 рублей.

Поездка на пароме или катере - это почти готовая экскурсия. Во время пятнадцатиминутной переправы можно полюбоваться красотами Севастополя - Приморским бульваром и его самыми красивыми зданиями - ИНБЮМ и бывшим Дворцом пионеров. Кроме того, морской путь будет лежать через памятник затопленным кораблям и прекрасные виды Южной и Инкерманской бухт.

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