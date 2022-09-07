Крымчанин отрубил кисть приятелю, приняв его за вора

Не разглядев в темноте своего друга по бутылке, мужчина его покалечил Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд в Крыму вынес приговор 43-летнему сельчанину, отрубившему кисть своему товарищу по бутылке. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Житель села Войково, что в центральной части степного Крыма, получил срок после очередного загула, который закончился весьма трагично. Будучи хроническим алкоголиком, мужчина с топором напал на пьяного приятеля, приняв его за вора.

31 января этого года, когда все уже отгуляли новогодние праздники и вернулись к рабочим будням, крымчанин продолжил отмечать год пришедший в компании еще одного гуляки. В пресс-службе суда не преминули уточнить, что вечер тот мужчины скрасили самогоном.

Осушив бутылку, приятели разошлись, а герой истории лег спать у себя дома. Ближе к 19.00 его разбудил странный шум во дворе. На улице уже было темно, и, подумав, что гостей в столь поздний час он не ждет, хозяин вооружился топором и пошел разведывать обстановку. Спросонья, после бурных посиделок, ему и в голову не пришло, кем может быть незваный гость. Без раздумий он замахнулся топором и всадил лезвие прямо в голову мнимому преступнику.

- Потерпевший от удара упал, но мужчина продолжил бить его топором по разным частям тела, а затем повел его к деревянной колоде и зафиксировав левую кисть нанес ему удар лезвием топора. В результате этого удара у потерпевшего наступила травматическая ампутация кисти, - говорится в сообщении.

Незадачливого гуляку приговорили к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он заплатит полмиллиона рублей пострадавшей стороне в качестве моральной компенсации.

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