«Бронь упала, но туристы едут»: отельеры рассказали, каким будет бархатный сезон в Крыму

На сегодняшний день бронь в отелях и санаториях на сентябрь-октябрь составляет 50% Фото: Анна САДОВНИКОВА

С приходом осени туристический сезон в Крыму не заканчивается. После жаркого лета его продолжает период с комфортной температурой, более низкими ценами и еще теплым морем. В этом году бархатный сезон, по прогнозам экспертов, будет неутешительным. Несмотря на то, что билеты на поезда и автобусы до ноября уже раскуплены, бронь в гостиницах и отелях составляет всего 50%, что на 15-30% меньше, чем в прошлом году.

ПАДЕНИЕ НА 15-30%

- Если сравнивать с загрузкой и бронированием отелей в прошлом году, то статистика не радует, так как отмечается падение на 15-30%, но по сравнению с летом, динамика отмечается положительная. Бархатный сезон должен спасти нашу крымскую туристическую индустрию, которая пострадала за период с марта по август, - говорит КП-Крым президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

На сегодняшний день бронь в отелях на сентябрь-октябрь текущего года составляет всего 50% в гостиницах, отелях и санаториях. Однако в малых отелях и частных гостевых домах ситуация еще более плачевная. По словам руководителя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, в среднем снижение прогнозируется на уровне 50%. Виной всему – долгая дорога до полуострова и отсутствие авиаперелетов.

- От предыдущего года загрузку в бархатный сезон можно делить на два, а прибыль вообще на пять. Можно сказать, что этот год не для заработка, а для выживания. В основном, акцент идет на тех, кто живет в Крыму. Местные могут планировать отпуск или небольшой отдых в осенний период из-за того, что туристов уже становится меньше, а отдыхать можно комфортно без пробок и толп туристов, - отмечает руководитель Ассоциации.

По ее словам, в прошлом году в малых туристических объектах бронь составляла около 70%. В этом же туроператоры ждут всего 30%.

ТУРИСТЫ ВСЕ РАВНО ЕДУТ

Но, несмотря на падение спроса, люди продолжают ехать на полуостров. Многих не останавливает отсутствие самолетов и долгая дорога в поезде.

- Мы ожидали совсем другие результаты. Казалось, что туристы не поедут в Крым, но многих не остановили даже трудности. Если бы хватало билетов на поезда, курортников в летний и бархатный сезон точно было бы больше, - добавляет Алексей Волков.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ТУРОТРАСЛИ

По мнению доцента кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игоря Вахрушева, в этом году центром притяжения туристов станет экскурсионно-туристическая деятельность. Отдыхающие приедут не просто купаться в море и лежать на пляжах, а еще и ходить в походы, экскурсии и музеи.

- Сезон в этом году нам обещает очень интересного туриста. Дело в том, что те люди, которые раньше ездили в бархатный сезон за рубеж, на экскурсионную программу в Европу, из-за визовых сложностей и проблем с логистикой могут выбрать Крым. Они смогут увидеть наши крымские экскурсионные объекты и сравнить, ведь в Крыму есть что посмотреть круглый год. Это наши дворцы, водопады, пещеры, – отметил эксперт.

Предстоящий бархатный сезон станет настоящим испытанием для туристической отрасли. Экскурсионные объекты должны показать, как смогут принимать и заинтересовывать людей и какие услуги сервиса и обслуживания они могут предоставить. По словам экспертов, продолжительность бархатного сезона в этом году будет зависеть от погоды.

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