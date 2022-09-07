Забили ножом и кинули в багажник: подробности гибели ялтинца, из-за смерти которого у здания МВД произошел народный сход

Дело могут передадут из полиции в СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Следкоме по Крыму и Севастополю раскрыли подробности гибели жителя Ялты. Напомним, вечером 7 сентября к зданию МВД на улице Морской вышла толпа людей. По сообщениям в соцсетях, причиной народного схода стала информацию о жестоком убийстве местного жителя. Якобы мужчине нанесли множество ножевых ранений. А одного из участников расправы отпустили.

Из республиканского МВД комментариев по поводу случившегося не поступало. Однако в Следкоме по Крыму и Севастополю прокомментировали информацию о резонансном преступлении.

- Вечером 6 сентября текущего года трое жителей Ялты распивали спиртные напитки, в результате чего между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены множественные удары ножом, - рассказали в СК.

После этого приятели жертвы поняли, что натворили. Они испугались, что мужчина умрет. Его решили повести в больницу. Правда в салон истекающего кровью ялтинца сажать не стали.

- Опасаясь гибели своего знакомого, мужчины поместили его в автомобиль и доставили в медицинское учреждение для оказания ему помощи, после чего скрылись, - уточнили в ведомстве.

Однако от полученных ранений мужчина умер.

В СК заявили, что в настоящее время все фигуранты данного преступления задержаны, а полиция возбудила против них уголовное дело.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос о передаче уголовного дела из МВД в Следственный комитет.