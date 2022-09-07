В Ялте толпа людей вышла к зданию МВД, требуя справедливого расследования убийства

Глава курортного города заявила, что виновные понесут наказание. Фото: соцсети

Вечером, 7 сентября, в Ялте десятки людей вышли к зданию местного УМВД, расположенного на пересечении улиц Кирова и Морской. Судя по многочисленным видео, опубликованным в соцсетях, улица была настолько сильно заполнена машинами, что ГИБДД даже пришлось перекрывать дорогу.

По сообщениям пользователей в соцсетях, поводом к народному сходу стало жестокое убийство местного жителя, которое произошло в поселке Гаспра. Якобы одного из убийц отпустили, что и вызвало народный гнев.

Информацию об убийстве подтвердили глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Вечером выехала на Морскую, где местные жители собрались в районе управления МВД, требуя объективного расследования произошедшего накануне убийства ялтинца, - написала глава курортного города у себя в telegram-канале. - Уверяю всех – дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма. Виновные понесут наказание.

Напомним, в феврале крымчан шокировала гибель пожилой женщины. Депутат Госсовета Игорь Буданов, предположительно, сбил пенсионерку, когда сдавал задним ходом. Как ранее писала «КП»-Крым, произошедшее попытались выдать за несчастный случай. На данный момент следствие по делу продолжается. Процессуальный статус народного избранника в настоящий момент неизвестен – правоохранительные органы эту информацию не комментируют.

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