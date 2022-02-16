Пытались выдать за несчастный случай: стали известны подробности смертельного ДТП с участием крымского депутата

Игорь Буданов сбил пенсионерку, выезжая из двора. Фото: Ирина Герц\КП, страница Игоря Буданова "ВКонтакте"

Крымчан шокировало резонансное ДТП с участием депутата Госсовета Игоря Буданова. В аварии погибла 73-летняя пенсионерка. Подробности ДТП поражают: после произошедшего народный избранник скрылся с места аварии, а еще попытался замести следы.

Корреспондент КП-Крым побывала на месте резонансного ДТП и узнала шокирующие детали случившегося.

НЕУДАЧНАЯ ПРОГУЛКА

Авария произошла около половины восьмого вечера на выезде из двора дома №31 на улице Ленина в Симферополе. Пожилая женщина жила рядом и часто выходила на прогулки по вечерам.

Двор, из которого на своем BMW выезжал депутат Фото: Ирина ГЕРЦ

К несчастью для нее, в этот момент через арку ехал BMW пятой серии, за рулем которого, предположительно, находился «единоросс» Игорь Буданов.

Сам момент аварии по словам местных жителей не видел никто из обитателей двора, кроме друга Игоря Буданова, к которому депутат и заезжал в гости. Как корреспонденту КП-Крым рассказала одна из соседок погибшей пенсионерки, неладное она заподозрила в тот же злополучный вечер, когда о страшной ситуации еще не было известно.

- Я обратила внимание, что у них свет горел на улице, а в окнах света нет, хотя, когда только темнеть начинает, они всегда его включали. И телевизор у них светится. Я сразу подумала, что, наверное, тете Наташе (пострадавшая. - Прим. Ред.) плохо, может, давление у нее. А потом вышла ее дочь и сказала, что мама ночью умерла - машина сбила. Я спросила, переходила ли она дорогу, а она ответила, что нет, просто гуляла. Она действительно часто гуляла по Ленина - с палочкой, иногда собак выгуливала.

ГЛАВНЫМ СВИДЕТЕЛЕМ ДТП ОКАЗАЛСЯ ДРУГ ДЕПУТАТА

По словам женщины, депутат приезжал в гости к своему другу по имени Александр (его фамилия известна редакции. - Прим. Ред.). Он же является главным свидетелем аварии.

Соседи окрестных домов в один голос твердят: пенсионерка не выходила на проезжую часть - она всегда гуляла, находясь близко к стенам домов. По всей вероятности, виновник аварии не заметил пожилую крымчанку, когда выезжал из двора задним ходом.

Погибшая пенсионерка проживала в доме по соседству с местом, где произошло ДТП Фото: Ирина ГЕРЦ

По информации источника КП-Крым, знакомого с ситуацией, Игорь Буданов сначала доставил пострадавшую к ней домой, а уже потом на машине отвез ее в городскую больницу №6. Кроме того, после происшествия депутат предположительно заехал на автомойку - пытался скрыть следы аварии.

- Зачем они ее поднимали? Они должны были сразу «скорую» вызвать. Значит, он пытался скрыть свою вину в ДТП. И задним ходом обычно ездят медленно! Он должен был ее увидеть, она же не «выскочила» под колеса! Пятно крови видно аж около бордюра, значит, вероятно, удар был такой силы, что ее отнесло туда, - возмутилась одна из жительниц двора.

ПРОСИЛИ ЗАБРАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

- Друг Буданова просил Риту (дочь пострадавшей. - Прим. Ред.) забрать заявление. Зачем вообще машину во двор загонял? Оставил бы ее на обочине, - поделилась еще одна местная жительница.

По словам соседей, соболезнования дочери погибшей виновник аварии на данный момент не выразил.

- Уже когда привезли в больницу, врачи сказали, что такие травмы не характерны для падения, травмы характерны для аварии. Вообще есть подозрение, что он хотел ее оставить около дома, якобы она упала сама, и уехать. Тем не менее, в больницу пенсионерку доставили на машине Игоря Буданова.

Авария произошла на улице Ленина Фото: Ирина ГЕРЦ

Дочь пострадавшей не захотела общаться с корреспондентом КП-Крым, апеллируя тем, что подписала документ о неразглашении.

Видеозапись происшествия, которая по информации источника КП-Крым, и стала ключевым доказательством вины Игоря Буданова, изъяли сотрудники силовых структур. Других источников видеофиксации происшествия нет.

Стоит отметить, что расследование смертельного ДТП с участием крымского депутата уже поставил на контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Сотрудники СКР провели осмотр места происшествия, а также изъяли автомобиль BMW.

Видеозапись происшествия стала ключевым доказательством вины депутата Фото: Ирина ГЕРЦ

В Госсовете РК назвали поступок депутата «шокирующим». Глава Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что такое поведение для депутата возмутительно. Членство Игоря Буданова в партии «Единая Россия» также было приостановлено.

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