Глава СК России взял под контроль расследование дела о смертельном ДТП в Крыму с участием депутата

Буданов стал депутатом в 2019 году. Фото: Игорь Буданов / Facebook

Доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП с участием депутата в Симферополе, запросил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По данным СК России, было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

ЧП произошло 14 февраля. Мужчина за рулем BMW наехал на пенсионерку, и женщина скончалась в больнице.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят автомобиль марки BMW. Указанный автомобиль осмотрен с применением криминалистической техники. В ближайшее время планируется проведение автотехнической, судебно-медицинской, биологической и генетической экспертиз. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, – сказано на сайте СК.

Выяснилось, что за рулем BMW находился народный избранник Игорь Буданов. В Госсовете РК назвали его поступок «шокирующим». Глава Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что такое поведение для депутата возмутительно. Членство Игоря Буданова в партии «Единая Россия» было приостановлено.

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