После смертельного ДТП с участием крымского депутата возбуждено уголовное дело

Буданова исключили из партии «Единая Россия». Фото: страница Игоря Буданова "ВКонтакте"

По факту смертельного ДТП, которое устроил депутат Госсовета РК Игорь Буданов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.

В парламенте отметили, что у самого депутата есть своя версия произошедшего.

- В Государственном Совете Республики Крым шокированы сообщением, появившимся в средствах массовой информации, о дорожно-транспортном происшествии с участием депутата Госсовета Игоря Буданова. По факту ДТП заведено уголовное дело, в ходе которого истина будет установлена. Будем исходить из результатов расследования, - уточнили в Госсовете.

Напомним, Игорь Буданов наехал на 73-летнюю пенсионерку на улице Ленина в Симферополе. Он сразу же скрылся с места ДТП, а женщина получила множественные переломы и умерла в больнице. Позже было приостановлено членство Буданова в партии «Единая Россия».

Игорь Буданов стал депутатом Госсовета РК в 2019 году. В декларации о доходах политика числится, что он является коммерческим директором ООО «Терра республика». За год Буданов задекларировал только 72 тысячи рублей дохода, а вот его супруга – 685 тысяч рублей.

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