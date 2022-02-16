Членство в партии для народного избранника временно приостановили. Фото: страница Игоря Буданова во "Вконтакте"

В Крыму приостановили членство в партии депутата Государственного Совета Республики Крым Игоря Буданова. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Крымского регионального отделения партии «Единая Россия».

Как ранее сообщала КП-Крым, народного избранника подозревают в том, что он, находясь за рулем BMW, сбил 73-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии. Женщину доставили в больницу с многочисленными переломами, но спасти пенсионерку не удалось, она скончалась в реанимации.

- Такое поведение для депутата возмутительно. Это вопиющий случай – сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства. Сейчас членство в «Единой России» Игоря Буданова приостановлено, - цитирует главу крымских единороссов Владимира Константинова пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Владимир Константинов добавил, что если вина Игоря Буданова будет доказана в суде, будет решаться вопрос об исключении из партии.

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