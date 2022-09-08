Запрет на полеты в аэропорт «Симферополь» продлили еще на неделю

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Бесполетная зона над Крымом сохранится до 16 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь». Чтобы добраться на полуостров, стоит воспользоваться альтернативными маршрутами.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» до 16 сентября 2022 года 03.45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, - говорится в сообщении.

Напомним, аэропорт крымской столицы временно приостановил работу 24 февраля 2022 года в связи с началом спецоперации. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

Также в республике и в городе федерального значения Севастополе в настоящее время действует «желтый» уровень террористической опасности. На территории Республики Крым его ввели в апреле текущего года, после чего неоднократно продлевали. На территории Севастополя «желтый» уровень опасности впервые ввели 31 июля после атаки беспилотника на территорию штаба Черноморского флота.

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