Глава Крыма Сергей Аксенов счел логичным воссоединение ДНР и ЛНР с Россией без референдумов

Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов счел логичным воссоединение ДНР и ЛНР с Россией без референдумов. Об этом он написал в своем telegram-канале.

- Считаю, что чем быстрее они будут проведены, тем лучше. Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты. На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий [ДНР и ЛНР] без референдумов, - сообщил Аксенов.

Он напомнил, что в Крыму в 2014 году был проведен референдум, соответствующий всем правовым нормам, однако его мало кто признал.

- Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли, - добавил руководитель региона.

Аксенов также добавил, что Крым в данном вопросе готов оказывать методическую и материальную помощь. Руководство полуострова с первого дня поддерживает контакт с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик.

- Конечно, основной финансовый ресурс будет выделяться на федеральном уровне. Крым поможет в меру своих возможностей, всегда поддержит братьев в любом направлении. Главное - это наш опыт в части переходного периода, адаптации к российскому законодательству, - заключил глава РК.

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