В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 23 сентября

Фото: Сергей Аксенов/vk

В Крыму вновь продлили «желтый» уровень террористической опасности - на этот раз до 23 сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности РК и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20.00 часов 8 сентября 2022 года до 20.00 часов 23 сентября 2022 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, - написал Аксенов.

Он напомнил, что это касается Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов, объектов Минтранспорта РК, Министерства ЖКХ РК, Минздрава РК, Министерства топлива и энергетики РК, Минпрома РК и Госкомводхоза РК.

Напомним, в республике «желтый» уровень террористической опасности ввели в апреле текущего года, после чего неоднократно продлевали. В городе федерального значения Севастополе «желтый» уровень опасности впервые был введен 31 июля после атаки беспилотника на территорию штаба Черноморского флота.

В то же время над Крымом продолжает действовать бесполетная зона. В последний раз Росавиация продлила запрет на полеты в республику до 16 сентября.

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