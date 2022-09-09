Члена ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Севастополе приговорили к 11 годам колонии

Мужчина был задержан еще в прошлом году, однако приговор ему вынесли только сейчас Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Члена ячейки террористической «Хизб ут-Тахрир»* в Севастополе приговорили к 11 годам колонии, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Мужчину, который был участником запрещенной в России организации, а также пропагандировал ее идеи, осудили по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ.

- В интересах указанной террористической организации [он] осуществлял скрытую пропагандистскую работу среди населения, также изучал и хранил по месту своего жительства идеолого-пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир»*, - говорится в сообщении.

Подсудимый был задержан 17 февраля 2021 года. Судом ему назначено наказание в виде 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4-х лет в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

*«Хизб ут-Тахрир» - запрещенная в РФ организация.

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