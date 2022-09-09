Ученые рассказали, сколько радиации получают крымчане вместе с черноморской рыбой

Севастопольские рыбаки вылавливают много сельди, шпрот и ставриды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ученые рассчитали приблизительную дозу радиоактивного полония-210, которую крымчане получают вместе с употреблением черноморской рыбы. Данные исследования были озвучены во время второй Международной научно-практической конференции «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность».

- Была сделана попытка рассчитать коллективную и индивидуальную дозу полония-210, которую потребляет население вместе с рыбой. Для анализа взяли три вида рыб хамса, шпрот, ставрида, - рассказал Андрей Коротков, младший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей.

По его словам, безобидная доля получения опасного вещества - один миллизиверт в год для одного человека. Зиверт - единица измерения доз ионизирующего излучения.

- Рассчитанная нами индивидуальная доза на одного крымчанина составила 12,6 микрозивертов в год. Сразу должен оговориться, что эта цифра получилась несколько завышенной, поскольку не вся выловленная рыба была употреблена жителями Крыма. Кроме того, такая доза совсем безобидна, - поясняет ученый.

Андрей Коротков также отметил, что полоний-210 - радионуклид, который формируется в природе, и он не является загрязнителем. В основном он попадает в море через атмосферные осадки или образуется при распаде радона на морском дне.

И несмотря на безопасность морских обитателей, были названы виды промысловых рыбы, которые накапливают больше всего полония. Так, самые «радиоактивные» рыбы — хамса, сельдь и ставрида. Наиболее безобидные - сингиль и морской дракон.

В целом же полоний чаще всего концентрируется в печени и органах желудочно-кишечного тракта.

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