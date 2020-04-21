Ученые нашли объяснение нашествию рыбы к берегам Крыма

«Экологическая перезагрузка», «природа отдыхает от человека», «самоизоляция людей рыбам на пользу» - какие только предположения не выстраивают обыватели, глядя на нашествие кефали в акватории Ялты.

Чуть больше недели назад стаи хамсы в райцентре Черноморское тоже вызывали догадки, не следствие ли это самоизоляции рыбаков? Так сказать, рыба пришла узнать, в чем дело.

- Это универсальное явление для рыб, которые стайные и близко подходят к берегу. Называется оно нерестовая миграция, - говорит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела ихтиологии ИнБЮМ РАН Дмитрий Куцын. - Время от времени рыба действительно подходит близко к берегу, ее иногда даже выбрасывает на сушу. Но если она при этом живая, значит все нормально. Беспокоится надо тогда, когда рыбу выбрасывает мертвой.

Определенное влияние на поведение морских обитателей от коронавирусной самоизоляции все же есть. Для них чем меньше движения на поверхности воды, тем меньше стресса. Поэтому стаи рыб могут менять привычные пути миграции и подходить близко к берегу. Но без детального изучения назвать точную причину специалисты не могут.

- Еще рано делать какие-то выводы, слишком короткий срок, - объясняет Куцын. - Такие вещи обычно проявляются спустя какой-то период времени. Наш институт ведет постоянный мониторинг морской биоты, в том числе рыб, и спустя какое-то время мы будем наблюдать, есть изменения или нет. Сейчас говорить преждевременно.

Первыми динамику изменений увидят исследователи биохимических процессов и это произойдет уже летом. Этот уровень организации морской экологической среды первее всех реагирует на любые новшества. Что касается популяций - их численности и плотности, продолжительности жизни особей - изменения могут растянутся на годы. Планктон отреагирует быстрее, рыбы медленнее.

Однако режим самоизоляции и ограничения хозяйственной деятельности на ряду с пользой для природы несет и угрозу. Канализационные стоки хлорируются в 2-3 раза сильнее обычного, а большинство крымских сетей выходят через глубоководный выброс в море.

- Тут надо понимать, что до какого-то уровня это безопасно, но как только ПДК будет превышена, тогда экосистеме будет причинен ущерб. Если это повлияет на живые организмы, то мы это увидим уже в мае, - уверяет научный сотрудник.

Хамса пришла в гавань поселка Черноморское

В целом нагрузка на природную среду в Крыму снизилась. В первую очередь за счет сокращения выбросов выхлопных газов автомобильным транспортом.

- Транспорт у нас дает львиную долю загрязняющих веществ в атмосферу. И если транспорта меньше, то и количество загрязнителей падает моментально, - отмечает член правления Крымской Республиканской Ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов.

Данных замеров содержания выхлопных газов в воздухе не достаточно. В Симферополе всего лишь три точки, где идет забор проб.

Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Но такая кратковременная передышка большого воздействия на окружающую среду не окажет - нужно изменение системы управления.

- Не приедут на майские праздники туристы, не пойдут в лес на шашлык, и птицы спокойно выведут птенцов. Не поедут на Опук рвать тюльпан Шренка, и это сохранит краснокнижные растения, - продолжает Артов. - Но сути это не меняет: все экологические проблемы коренятся в системе управления охраны окружающей среды. А у нас Министерство природы занимается распределением ее ресурсов для наполнения бюджета.

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