Домашний прием: Сергей Пенкин «зажег» в Ялте перед тысячами поклонников

Артист уже выступил с концертами в Керчи, Феодосии и Ялте, а 11 сентября споет для севастопольских поклонников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский певец Сергей Пенкин приехал на гастроли в Крым c юбилейной программой по случаю своего 60-ти летия. Первым городом, где выступил популярный исполнитель на полуострове, стала Керчь - туда артист приехал 8 сентября.

Днем позже Сергей Пенкин спел для поклонников из Феодосии, а 10 сентября выступил перед сотнями крымчан в Ялте. Концерт певца в столице Южного берега Крыма стал почти аншлаговым - были раскуплены почти все билеты.

На полуостров Пенкин приехал с юбилейным шоу по случаю своего 60-летия. Фото: скриншот из видео в Tg-канале Сергея Пенкина

Крымчане тепло встретили Сергея Пенкина - сопровождали каждую песню овациями и пели вместе с любимым музыкантом. Несмотря на напряженный график, музыкант с радостью пообщался с поклонниками и поблагодарил их за внимание.

Я очень рад встрече с вами! Спасибо Керчь, Феодосия, Ялта за очень теплый, домашний прием, - написал Сергей Пенкин в своем Tg-канале сразу после концерта.

Напомним, в Крым из-за «закрытого неба» российский певец приехал на поезде. Даже на перроне Сергей Пенкин не выходил из образа шоумэна - музыкант устроил своеобразный перфоманс и станцевал бачату вместе с молодой блондинкой на радость пассажирам.

Российский исполнитель пел вживую. Фото: скриншот из видео в Tg-канале Сергея Пенкина

Тур певца по Крымскому полуострову еще не закончился - сегодня, 11 сентября, он выступит в Севастополе. Билетов на мероприятие осталось не так много, но желающие увидеть певца вживую еще успеют это сделать - билеты стоят от 1800 до 5500 рублей.

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