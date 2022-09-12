Подвески, бусы и пуговицы: крымские археологи нашли украшения из египетского фаянса в христианском храме

Специалисты начали проводить раскопки на территории у храма в этом году. Фото: Пресс-служба КФУ

Во время раскопок в пещерном храме Кильсе-Тюбю XIV-XV века, который находится на Мангупском плато в Бахчисарайском районе Крыма, археологи Крымского федерального университета нашли частички украшений из египетского фаянса, сообщил доцент кафедры археологии и всеобщей истории вуза Валерий Науменко.

Эксперт предположил, что, возможно, это были подвески, бусинки, пуговицы, на которых видны антропоморфные изображения.

Работы на территории пещерного храма Кильсе-Тубю проводятся в рамках гранта Российского фонда культуры «Волонтеры археологического наследия». Фото: Пресс-служба КФУ

- Их уникальность в том, что это египетский фаянс. А мы обычно встречаем вещи, выполненные из египетского фаянса, на памятниках эпохи античности, римской эпохи. Здесь же речь идет о христианском комплексе XIV-XV вв., – и это удивительно. Нам предстоит разобраться, как вещи, которые мы обычно соотносим с античными памятниками, оказались здесь, – поделился специалист.

Также археологи нашли кресты, крестовидные подвески, нашивки и другие украшения, которые в те времена часто встречались как в погребениях, так и в культурном слое церкви. На найденном фрагменте креста на лицевой стороне видно рельефное изображение святого, а выше – петелька для подвешивания. Это значит, что крест нательный обычного рядового человека или монаха.

- Нашли еще один крестик другого плана: он сделан из согнутой двойной железной пластинки. Это крестик, который, вероятно, устанавливался близ какого-то образа, например, в нише, где находилась икона. Два следующих крестика – это кресты, которыми обшивалась одежда или, что более вероятно, оклады священных книг. Они делались из дерева, обтягивались кожей и инкрустировались дополнительными украшениями, – добавил Науменко.

Заметим, специалисты начали проводить раскопки на территории у храма в этом году. Оказалось, что он не был изолированным объектом, а входил в состав монастырского комплекса. По словам специалистов, главная достопримечательность памятника – это частично сохранившиеся фрагменты фресковой росписи, которую традиционно датируют концом XIV – началом XV века.

- Здесь изображена сцена Деисуса. В центре находится изображение Иисуса Христа, от которого, к сожалению, сохранились лишь отдельные фрагменты. Слева от него изображена Святая Богоматерь. Хорошо видны ее нимб, лицо, характер одеяния. Она обращена лицом к Иисусу Христу с протянутыми руками. Справа должна была находиться фигура Св. Иоанна Крестителя, но, к сожалению, от нее тоже остались лишь отдельные фрагменты. Кроме того, слева от Богородицы есть изображение свитка с богослужебными текстами, но читаются лишь отдельные буквы греческого алфавита, – добавил археолог.

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