Инновационный проект был сделан с просветительской целью, чтобы рассказать людям об исторических объектах нашего полуострова Фото: "КП" Архив

Крымские ученые создали трехмерную модель средневекового пещерного города Мангуп-Кале, что в Бахчисарайском районе. «Прогуляться» по одному из самых древних пещерных городов Крыма теперь можно благодаря современным технологиям, рассказал КП-Крым руководитель Мангупской археологической экспедиции Александр Герцен.

Для того, чтобы создать трехмерную модель оконечности мыса Тешкли-Бурун и всех сооружений поблизости, команда из шести археологов использовала данные как наземного сканирования, так и съемок с коптера. Ученые исследовали пещерный город весь полевой сезон - с июля по август. Съемку проводили участники экспедиции Крымского федерального университета имени Вернадского и сотрудники заповедника «Неаполь скифский». Перед началом работы археологам пришлось расчищать все сооружения от слоя земли и пыли, которые не убирались с начала двадцатого века.

На одном из выступов мыса Тешкли-Бурун археологи засняли цитадель Мангупа Фото: Архив "КП"

На одном из выступов мыса Тешкли-Бурун археологи засняли цитадель Мангупа. Вместе с ним в кадр попали вырубленные в скале помещения, монастырские кельи, церковь и древние площадки для обстрела противника. Недалеко от плато ученые нашли колодец для снабжения осажденных, остатки наземных строений.

- Как итог мы получили конечное изображение, которое каждый сможет посмотреть со своего монитора компьютера или телефона, можно покрутить картинку, обойти вдоль и поперек и с помощью одного касания оказаться внутри скальных сооружений, - говорит руководитель экспедиции.

По словам ученого, инновационный проект был сделан с просветительской целью, чтобы рассказать людям об исторических объектах нашего полуострова.

- Конечно, лучше попасть туда и посмотреть на все своими глазами, а не через экран смартфона, но ситуации бывают разные. И если очень хочется, но возможности туда попасть нет, то такая трехмерная модель очень выручает, - отмечает Александр Герцен.

СПРАВКА «КП»

Мангуп-Кале - это самый крупный пещерный город Крымского полуострова, который находится в Бахчисарайском районе. Это историческая столица княжества Феодоро. Расположен на вершине горы-останца, которая возвышается над уровнем моря на 583 м и образует плато площадью около 90 га.

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