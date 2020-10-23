Археологи нашли в Крыму череп эпохи бронзы со следами трепанации

Курган №2 в Восточном Крыму попал в зону строительства трассы «Таврида». Фото: Пресс-служба ИА РАН

Необычное открытие сделали археологи во время раскопок у крымского села Льговское. Антропологам удалось найти человеческий череп со следами прижизненной трепанации. Операцию провели еще в III тысячелетии до н.э.

Курган №2 в Восточном Крыму попал в зону строительства трассы «Таврида» и был исследован экспедицией Института археологии РАН под руководством Ирины Рукавишниковой еще в 2017 году. Там нашли 18 погребений со времен эпохи бронзы до скифского времени. В центре кургана в прямоугольной деревянной конструкции археологи обнаружили останки молодого мужчины 20 лет. Антропологи были поражены мастерством хирурга того времени, который выполнял трепанацию. Как отмечают ученые, на сегодняшний день это одна из самых серьезных операций, которую проводили врачи в эпоху бронзы.

- Судя по положению костей, тело погребенного было бережно положено на спину, чуть повернуто на левый бок, ноги были сильно согнуты в коленях и повернуты влево, - сообщают в пресс-службе Института археологии Российской академии наук. - Рядом с головой и на своде черепа были найдены крупные фрагменты красного пигмента. Также в погребении было обнаружено два кремневых наконечника стрел и два скребка. Все эти детали позволяют предположить, что совершение погребального ритуала потребовало от людей значительных усилий, что указывает на большую социальную значимость этого погребального действия.

Как отмечают ученые, трепанация симметричной ромбовидной формы находилась на затылке и в теменной зоне, она охватывала значительную область самого черепа. Антропологам понадобилось несколько лет, чтобы сделать полное заключение о типе хирургической операции.

Все сохранившиеся участки были собраны и склеены мастикой. Это позволило реконструировать череп и составить общее представление о проведенной операции. Но из-за нехватки некоторых фрагментов специалисты не смогли восстановить череп целиком, поэтому о наличии сквозного отверстия пока говорить рано.

Также интересной особенностью находки стали следы воспалительного процесса на внутреннем своде черепа. Но для того, чтобы понять, предшествовало ли это воспаление самой трепанации, специалистам придется продолжить исследования.

Найденный череп со следами трепанации из Кургана попал на выставку «Травмы прошлого». Фото: Пресс-служба ИА РАН

Найденный череп со следами трепанации из Кургана попал на выставку «Травмы прошлого», которая сейчас проходит в Дарвинском государственном музее.

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