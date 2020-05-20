В Бахчисарае разберутся с незаконными постройками на древнем могильнике

Прокуратура Бахчисарайского района провела проверку по исполнению законодательства об охране объектов культурного наследия на могильнике Сувлу-Кая в окрестностях Бахчисарая.

- Установлено, что могильник «Сувлу-Кая» III-V в.н.э. внесен постановлением Совета министров Республики Крым в перечень выявленных объектов культурного наследия (археологии), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что администрация Бахчисарая не принимала мер по сохранению могильника как объекта культурного наследия и на поддержание его в нужном санитарном, техническом состоянии. Территория могильника не благоустроена, отметили в прокуратуре, и исполнительный орган не следила за ухудшением состояния объекта. Строительство на Сувлу-Кая не прекращалось, и без согласия с органами культурного наследия на могильнике построили жилое и подсобное помещение, также там проводили земляные работы.

- В настоящее время ведется работа по устранению выявленных нарушений при охране и содержании объекта культурного наследия. Ход устранения нарушений взят на контроль прокуратурой района, - уточнили в пресс - службе прокуратуры.

Первый могильник в окрестностях Бахчисарая обнаружили местные жители в 1995 году, когда рыли траншею для фундамента. Но владельцы участка решили умолчать о находке, и археологи добрались до этого места только 14 лет спустя. В 7-й микрорайон в 2009 году начали проводить воду, выкопали для этого траншею и нашли уже не одно, а несколько погребений.

Сотрудники Института археологии Крыма с тех пор каждый год проводили раскопки на окраине Бахчисарая. Но огорчал исследователей один факт, за последние годы на территории могильника появилось несколько строений. Видимо, прошлые владельцы продали участки, а нынешние были не в курсе, что здесь нельзя ничего строить. По предварительным расчетам археологов, общая площадь могильника - не меньше трех гектаров. Но исследована только десятая часть территории, потому застройка и обработка земли может повредить объектам.

КСТАТИ

Часть найденных при раскопке могильников артефактов находится на выставке «Крым. Золотые секреты Черного моря» в археологическом музее Алларда Пирсона Университета Амстердама. Это скифское золото, которое пока не вернулось в Крым из-за судебных разбирательств.

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