В Крыму археологи нашли уникальную византийскую печать

Византийская печать IX-X века. Фото: пресс-служба КФУ

Сезон археологических раскопок на Крымском полуострове подарил ученому миру еще одно открытие.

- Археологи Крымского федерального университета нашли редкую свинцовую печать IX-X века, - сообщили в пресс-службе КФУ.

Древняя вещь, как считают эксперты, скорее всего была собственностью византийского чиновника. Печать обнаружили в столице средневекового княжества Феодоро, которая находится на Мангупском плато в Бахчисарайском районе.

- Свинцовые печати, принадлежавшие важным лицам Византийской империи – это очень редкие находки. Ими опечатывались документы, - отметил Александр Герцен, руководитель экспедиции, декан исторического факультета КФУ.

Ученый рассказал, что в старые времена, за неимением конвертов, документы сворачивали в трубочку, а затем перевязывали веревочкой или заталкивали в кожаные или деревянные футляры, а затем опечатывали.

Всего на территории княжеского дворца, где ведутся раскопки, нашли несколько древних «штемпель», но большая часть их сильно оплавлена.

- Свинец не любит высоких температур, а дворец погибал в пожаре, – рассказал Герцен.

Экспедиция Крымского федерального университета уже 15 лет изучает Мангуп уже 15 лет. В коллекции исследователей уже тысяча монет!

- Памятники нумизматики – это лучшее отражение и экономических, и товарно-денежных отношений, и культуры, и искусства, - добавил Александр Герцен.

Знатокам монетки могут рассказать много интересного о нескольких эпох, начиная с Позднеримской империи и заканчивая Османской империей.

Летом удалось откопать на Мангупе и хорошо сохранившуюся керамическую амфору IX-X века, в которой было вино или вода.

Крым в этом сезоне так же порадовал археологов уникальным перстнем-печатью, статуэткой Бога Молчания, скелетами с деформированными черепами и античной скульптурой Матери Богов.

Одно плохо - дожди мешают археологам работать.

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