«На груди богиня держит львенка»: В Крыму нашли античную фигурку Матери богов

Богиня Кибела. Фото: Vasilisa Trisvetova/Кульчук/VK

На Крымском полуострове летом много желающих не только позагорать и побарахтаться в теплом море, но и взять в руки лопату и покопать грунт. В разгаре два сезона - туристический и археологический. Крым время от времен радует ученый мир уникальными находками. На Керченском полуострове этим летом археологи откопали на древне городище статуэтку Бога молчания, а под водой обнаружили перстень-печатку «Афродита с зеркалом». Погребение с черепами «инопланетян» тоже вошло в перечень открытий археологического сезона 2021. Напомнил о себе Тарханкутский полуостров.

Ученым предстоит установить возраст терракотовой скульптуры. Фото: Кульчук/VK

- Нашли терракотовую скульптуру богини Кибелы (пока предположительно), справа на груди богиня держит львенка, - такой пост появился в соцсети.

Для народов античной эпохи Кибела - это богиня-мать, властительница лесов, гор и зверей, дарующая им плодородие. По их мнению, Мать богов носила корону, напоминающую формой башню, а в свою золотую колесницу вместо лошадей запрягала львов.

Кибела, которую нашли на греко-скифском городище Кульчук в Черноморском районе, выглядит немного скромнее - утрачены отдельные детали священной вещицы. Все-таки терракота (неглазированная керамика из железистой глины, которая после обжига приобретает красно-бурый цвет, - Ред.) не такая уж и вечная.

Богиня, «рост» которой не превышает 15 сантиметров, несмотря на понесенный урон, выглядит весьма изысканно, все детали скульптуры - лицо, волосы, башня-корона, туловище тщательно проработаны.

Руководитель экспедиции, кандидат исторических наук и заведующий отделом античной археологии Института археологии Крыма РАН Сергей Ланцов пока не обозначил дату изготовления предмета культа.

В тоже время для Крыма Мать богов является уникальным объектом, подобного здесь не находили. Специалисты предполагают, что скульптура не местная, привозная, и она украшала чей-то домашний «иконостас».

Античное городище Кульчук, расположено на западе Крымского полуострова недалеко от озера Донузлав.Фото: Кульчук/VK

На счету Кульчукской экспедиции, которая отмечает свое 15-летие, немало славных открытий. Именно здесь, на греко-скифском древнем городище Кульчук, археологи и волонтеры пару лет тому назад «отрыли» необычный для античности объект фортификации: башню с круглыми очертаниями. Городище раскрыло много тайн, в том числе порадовало археологов уникальным алтарем для жертвоприношений.

СПРАВКА КП

Античное городище Кульчук, расположено на западе Крымского полуострова недалеко от озера Донузлав и состоит из семи-восьми усадеб. Здесь жили дорийские греки – выходцы из Спарты. В те далекие времена стены и башни комплекса достигали 15-20 метров.

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