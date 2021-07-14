«Приносили в жертву цветы лотоса и рыбу»: В Крыму нашли древнюю статуэтку бога Молчания

Бог Гарпократ. Фото: Олег Марков/FB

Крымский полуостров щедро делится своей богатой историей с исследователями древних городищ. И вот очередная уникальная находка: ученые всего неделю назад начали раскопки вблизи села Яковенково, что в 40 километрах от Керчи, но госпожа удача не заставила себя долго ждать.

Археологи перелопатили и просеяли уйму грунта, чтобы найти уникальную подвеску. Фото: Олег Марков/FB

- Нас можно поздравить с первой интересной находкой: на некрополе Кыз-Аул обнаружена уникальная фаянсовая статуэтка «древнеегипетского» бога, - такой пост появился в Facebook Олега Маркова, директора по развитию Фонда «Археология».

Подвеску из египетского фаянса темно-синего цвета обнаружили в античном погребении, которое уже разорили черные копатели. Грабителей мало интересует керамика, им драгоценности больше по душе.

Подвеску нашли вблизи Керчи. Фото: Олег Марков/FB

Бог молчания Гарпократ изображен в виде младенца с пальцем у рта. Малыш опирается на лозу винограда. Ученый считает, что на самом деле Гарпократ, родители которого по египетской мифологии Осирис и Изида, - это божество зимнего солнца. Палец у рта обозначает не «тссс», а олицетворяет детство.

- Греки не поняли смысла этого жеста и решили, что это символ молчания, - отмечает Марков.

Оказывается, что давным-давно Гарпократа очень почитали римляне. В жертву божеству приносили цветы лотоса, овощи и рыбу.

Археологические изыскания на некрополе Кыз-Аул проводит экспедиция Института Археологии Крыма под руководство Павла Гецко. В работе принимают участие волонтеры фонда «Археология». Фото: Олег Марков/FB

Уникальную находку археологи передадут в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Мал золотник, да дорог.

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