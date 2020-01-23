Самые уникальные археологические находки года в Крыму: Золото скифов, византийский паркер и круглая башня

На полуострове археологам хватит работы не на одно десятилетие - люди, жившие много веков назад, оставили после себя массу вещей и построек. Участники многочисленных экспедиций продолжают находить древние города и святилища, артефакты и драгоценности. «Комсомолка» собрала самые необычные находки, сделанные в 2019 году на полуострове.

ДРЕВНИЙ «ПАРКЕР»

Где: Эски-Кермен, средневековый город-крепость, Бахчисарайский район

Когда: основан в конце VI века нашей эры, просуществовал до конца XIV века

На древнем городище ученые ведут раскопки уже почти сто лет, с 30-х годов прошлого столетия. Историческое место регулярно радует исследователей открытиями.

Храм. Фото: пресс-служба КФУ

- Нам удалось найти наземный храм, что само по себе редкость для Эски-Кермен, где сохранились только подземные сооружения, - говорит Александр Айбабин, директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. Вернадского. - К большой радости там частично сохранились фрески. К разряду сенсаций можно отнести и ручку-стелоид (заостренная, отполированная кость. – Ред.), что говорит о существовании письма и высоком уровне развития жителей городища. Одним словом - византийский «паркер».

Эски-Кермен планируют превратить в цивилизованный туристический объект. Фото: пресс-служба КФУ

Сегодня Эски-Кермен хотят превратить в полноценный туристический объект. Речь шла об укреплении исторических сооружений, но оказалось, что современный раствор нельзя использовать. При сезонном перепаде температур он разрушает известняк. Византийцы же при строительстве использовали такой раствор, который не наносил вреда их сооружениям.

Разгадкой тайны древних каменщиков занялись эксперты Курчатовского института. Столичным ученым по каплям маслянистой жидкости, найденной в древних сосудах, также предстоит узнать, что же там хранили - нефть, вино или оливковое масло.

УНИКАЛЬНАЯ КРУГЛАЯ БАШНЯ

Где: городище Кульчук, запад Крыма

Когда: вторая половина IV - первая половина III века до нашей эры

На греко-скифском древнем городище, что на побережье Черного моря, ученые «отрыли» необычный для того времени фортификационный объект.

Кульчук постоянно удивляет знатоков истории. Фото: Донузлавская археологическая экспедиция/ Кульчук/VK

- Это башня античного времени с круглыми очертаниями, - рассказывает Вадим Майко, директор Института археологии Крыма РАН.

На побережье найдено еще немало артефактов, которые проливают свет на жизнь и быт древних греков, скифов и сарматов.

СВОДЧАТЫЙ СКЛЕП

Где: храмовый комплекс Кильсе-Бурун, Ай-Петринская яйла в окрестностях Ялты

Когда: IX – XV вв.

Храмовый комплекс расположен в горах. Фото: Наталия Турова

Это уникальное погребальное сооружение. Единственное в горном Крыму, которое находится южнее храма Кильсе-Бурун. В склепе нашли останки 20 человек - детей и взрослых.

Среди костей нашли крест. Фото: Наталия Турова

- В погребальной камере обнаружен большой железный пластинчатый крест и железная «звездица» - свидетельства, что среди погребенных был священник, - отмечает Наталия Турова, руководитель «Ялтинской экспедиции», сотрудник отдела средневековой археологии Крыма ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН».

ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ СКИФОВ

Где: Усть-Альминский некрополь, Бахчисарайский район

Когда: II в. до нашей эры - III в. нашей эры .

Археологи «перекопали» солидную часть Усть-Альминский некрополя и нашли под слоем земли не только керамику, но и изделия из драгоценных металлов. Все находки, включая золотые украшения, оружие, предметы быта и другие артефакты позднескифских времен хранятся и изучаются в Бахчисарайском музее-заповеднике, к которому и относится некрополь.

Пока крымские ученые воздерживаются от публикации фото находок - ждут заключения экспертов.

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