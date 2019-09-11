Крымские музеи предоставили суду Амстердама все необходимые документы на «скифское золото»

Крымские музеи предоставили суду в Амстердаме все необходимые документы, подтверждающие принадлежность и происхождение артефактов «скифского золота», которое находится в Нидерландах с февраля 2014 года.

- После решения суда Амстердама в июле, что коллекция не будет вывезена на Украину до принятия окончательного решения, нам поступил запрос на предоставление документов, которые подтверждают происхождение артефактов, - сообщил «КП-Крым» директор Бахчисарайского музея директора Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк.

По его словам, все документы были отправлены.

- Можно смело говорить, что все музейные экспонаты, которые отправлены от Бахчисарайского музея, имеют наше, крымское происхождение. На каждый предмет есть соответствующие учетные документы, подтверждающие их происхождение, регистрацию в фондохранилище и отправку в Амстердам, - добавил Вадим Мартынюк.

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин также сообщил «КП-Крым», что все документы отправляются сразу, как только поступает соответствующий запрос из суда.

- Мы ждем, что наши музейные экспонаты, скифское золото, вернется в крымские музеи, - сказал Мальгин.

Напомним, около двух тысяч артефактов скифского золота были вывезены из крымских музеев в начале февраля 2014 года в амстердамский музей Алларда Пирсона. Коллекции предоставили четыре крымских музея: Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный и археологический заповедник, Керченский историко-культурный музей-заповедник и музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Выставка в Нидерландах должна была завершиться 28 мая 2014 года, но после присоединения Крыма к России Амстердам не захотел возвращать артефакты крымским музеям до решения суда. Судебные тяжбы идут до сих пор. В конце августа стало известно, что они продлятся еще как минимум восемь месяцев.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что решение, куда все-таки отправятся драгоценности - в Россию или на Украину, будет принято не раньше следующей весны.

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