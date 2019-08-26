Стало известно, когда суд в Голландии решит вопрос по скифскому золоту, вывезенному из Крыма

В Голландии идут судебные тяжбы по государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота. Уже известно, что решение, куда все-таки отправятся драгоценности - в Россию или на Украину, будет принято не раньше следующей весны.

- Суд дал два месяца сторонам, чтобы усилить правовые позиции, - рассказал «КП»-Крым» руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов. - Было также объявлено, что никакого решения по существу, в этом году не будет. И разбирательства продлятся как минимум еще 8-9 месяцев.

Суд сейчас интересуется, какой же статус был у коллекции в тот период, когда Крым находился в составе Украины.

- Сторонам предложено дать пояснения - по какому праву обладали коллекцией крымские музеи. Также разбирается вопрос: может ли право оперативного управления музеев Крыма противостоять праву собственности Украины, - отметил Александр Молохов. - Голландскому суду очень нелегко принять то или иное решение. Ему бы хотелось, чтобы стороны как-то договорились миром, чтобы не выглядеть крайними в этой ситуации.

Руководитель рабочей группы считает, что в затягивании судебного процесса есть очевидные плюсы. Потому что после принятия промежуточного решения возникла реальная угроза, что коллекция уже окажется на Украине, а сейчас она миновала.

- Надежды Украины получить золото уже в этом году не оправдались, - сказал «КП»-Крым» Александр Молохов. - И я надеюсь, что окончательное решение будет принято в пользу крымских музеев. Оптимизм внушает тот факт, что апелляционный суд решил - в этом деле не применимо голландское право и конвенция ЮНЕСКО по культурным ценностям. Также есть твердое понимание, что коллекция совершенно законно была ввезена на территорию Голландии и на законных основаниях должна ее покинуть.

Напоминаем, что история бесценной «золотой» коллекции из пяти крымских музеев, которую собрали для экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, длится уже шестой год. Скифское золото с 2014 года, когда произошла Крымская весна, находится за рубежом. В Амстердаме решили задержать коллекцию, потому что права на нее предъявили сразу две страны - Россия и Украина. Окружной суд Амстердама принял решение отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию, и вот стартовал очередной виток судебных заседаний.

Страховая стоимость 2 тысяч 100 экспонатов из музеев Крыма, находящихся в Голландии, составляет примерно 2 миллиона евро.

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