Крымские ученые хотят найти древний город на дне Керченского пролива

Крымские ученые проведут экспедицию в акватории Керченского пролива в районе мыса Тузла. Они надеются обнаружить один из древних городов Боспорского царства - Корокондаму.

- Мы не можем утверждать, что именно на этом месте найдем древний город. Но надеемся на это, поскольку некоторые письменные источники утверждали, что город находится напротив древней Акры. А ее мы исследуем уже больше десяти лет, - сообщил КП-Крым заместитель директора по научной работе Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

По словам ученого, разведработы у мыса Тузла никто не проводил, несмотря на то, что там были зафиксированы остатки археологических объектов, поэтому вскоре начнется экспедиция длительностью в месяц - ученые будут проводить археологические разведки в акватории мыса Каратки, где и предполагается местонахождение древнего города.

- Глубина в этом районе чуть больше четырех метров. Мы будем использовать современные технические средства для исследования дна. Надеемся зафиксировать остатки культурного слоя. Это можно сделать даже без раскопок, - добавил Вахонеев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымские археологи нашли бога молчания Гарпократа

Уникальная фигурка обнаружена на раскопках Боспорского города в Керчи (подробнее)

Самые интересные археологические находки года в Крыму: Золото скифов, византийский паркер и круглая башня

«Комсомолка» составила список открытий 2019 года на полуострове (подробнее)