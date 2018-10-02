Крымские археологи нашли бога молчания Гарпократа

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-02T09:10:27+03:00

Уникальная фигурка обнаружена на раскопках Боспорского города в Керчи

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На Крымском полуострове уже не первый год тщательно изучают древний город Тиритака, находящийся в южной части современной Керчи.

Тиритака. Раскоп XXVII в западной части. Фото: пресс-служба КФУ

- В этом году работы велись на двух участках древнего города, - сообщает пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского. - На раскопе XXVIII археологами исследовалась северная крепостная стена античного города.

Серьезное оборонительное сооружение возведено во второй половине IV – начале III вв. до н.э.

В I в. н.э. крепостную стену серьезно реконструировали и вдобавок усилили противотаранным поясом из больших рустованных блоков.

Тиритака. Раннесредневековая постройка на раскопе XXVIII. Фото: пресс-служба КФУ

Эти летом археологи изучали квартал к югу от городской стены.

Им удалось найти древнюю постройку с большой каменной печью внутри.

В центре Тиритака ученые занялись западной городской стены и постройки, что расположены рядом.

Археологи обнаружили множество амфор, керамической посуды и бронзовых монет.

Тиритака. Бог Гарпократ. Кость, I в. до н.э. Фото: пресс-служба КФУ

- Найден и костяной предмет с многофигурной рельефной круговой композицией, датируемый I в. до н.э. На нем изображен обнаженный бог Гарпократ с рогом изобилия, а также два сатира с атрибутами и гусь, - отмечает пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского.

Примечательно, что впервые более чем 200-летнюю историю археологических изысканий на землях Боспорского царства удалось найти столь хорошо сохранившееся изделие из кости.

КСТАТИ

В работах экспедиции в этом году принимали участие научные сотрудники НИЦ истории и археологии Крыма КФУ им. В.И. Вернадского и БФ «Деметра», студенты из Симферополя и Керчи, слушатели Археологической студии Фонда «Деметра», а также волонтеры из г. Белгорода и Царскосельского клуба «София» г. Санкт-Петербурга.

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