Песок на 150 лет «законсервировал» в Евпатории 4 корабля XIX века

СЕГОДНЯ 11:31 2018-08-11T11:32:35+03:00

На дно опускаться лучше всего на рассвете, когда под водой отличная видимость. Фото: Виктор Вахонеев

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ПЛАВАЛИ НАД РАРИТЕТАМИ

Лет двадцать назад на диком пляже набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории мальчишки вовсю ныряли и грелись на солнышке прямо на бетоне, на берегу. Никто и предположить не мог, что именно в этом месте на глубине всего каких-то пять метров лежат военные корабли предположительно XIX века!

150 лет море хранило тайну затонувших кораблей, пока не началась в 2018 году глобальная реконструкция набережной. Исследовать дно взялись подводные археологи, тут-то они и обнаружили останки четырех кораблей времен Крымской войны.

Песок толстым слоем укрыл корабли, поэтому разглядеть их смогли только зоркие глаза специалистов.

Фрагменты английского корабля отлично сохранились под толстым слоем песка. Фото: Виктор Вахонеев

- Один из четырех кораблей удалось идентифицировать - это английский корабль XIX века, - рассказал «КП» замдиректора по научной работе Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев. – На дне корабли оказались во время знаменитого шторма в Евпатории в 1854 году.

ВЕТЕР «ОПРОКИДЫВАЛ» ГОРЫ

Историки рассказывают, что во время Крымской войны, чтобы поддержать боеспособность английской армии, порядка 100 судов курсировали между Крымом и Британией. К берегам Тавриды они доставляли припасы, продовольствие - все необходимое для осады. Большое количество кораблей тогда находилось в Евпаторийской бухте.

14 ноября 1854 года разразился такой ураган, который флот союзников еще не видел. Вот, как описывал слова очевидцев историк Александр Кокоулин во время конференции «Альминские чтения»:

«Представьте себе страшный ветер, угрожающий опрокинуть горы; потоки дождя, наводняющие атмосферу; частый град, с ожесточением ударяющий во все, что встречает на пути, и наконец, взволнованное море, валы которого равняются горам, и вы будете иметь еще не полное понятие об ужасном урагане».

В тот день под воду ушло порядка 60 английских, французских и турецких судов, причем 27 из которых затем выбросило на берег.

Крымские подводные археологи говорят, что найденные четыре корабля и есть те суда из состава флота, затонувшего во время шторма.

НЫРЯЮТ В 6 УТРА

Там, где в бухте базировались корабли, а это в 20 метрах от берега, сейчас находится плавучий понтон археологов.

- Исследовать находки начинаем ранним утром, часов в шесть, когда полный штиль и вода кристально чистая. А заканчиваем с закатом. За день нырять приходиться до двадцати раз, - поделился Виктор Вахонеев.

Исследователи используют эжекторы, которые выполняют функцию пылесоса, отсасывая песок. Так, крупинка за крупинкой и открывается один фрагмент за другим. Кстати, именно благодаря песку, который как бы «законсервировал» объекты, им и удалось хорошо сохраниться. Речь идет о корпусе, а вот мачты, к сожалению, за столько времени сгнили.

Длина английского корабля порядка 40 метров. Фото: Виктор Вахонеев

Ширина одной из находок – 9 метров, а длина английского корабля порядка 40 метров!

Археологам есть уже, чем похвастаться. На сушу удалось поднять пули, курительную трубку, которую, скорее всего, раскуривал какой-то турецкий моряк. Нашли также бортовой фонарь, деревянную бочку, содержимое которой предстоит археологам еще узнать, а пока ее тщательно расчищают от песка. Подняли на берег также фаянсовую бутылку с английским клеймом в идеальном состоянии. Морские исследователи говорят, что когда промывали ее, стала вытекать красная жидкость, которую взяли на пробы. Кто знает, может, удастся узнать рецепт вина, которое англичане пили, отмечая удачный бой во время войны?!

В бухте археологи планируют проработать еще до середины сентября. В перспективе и по задумке исследователей организовать подводный музей, чтобы и туристы могли познакомиться с историей со времен Крымской войны, причем не на берегу, а на дне морском.

Черное море таит немало еще сюрпризов. В Севастополе, например, на выходе из Балаклавской бухты нашли древнеримское судно.

Крымская земля тоже не устает удивлять и даже шокировать - в Ленинском райне обнаружены останки людей, которых возможно погребли живьем.

В ТЕМУ

Набережная за 770 милионов рублей

Реконструкция евпаторийской набережной им. Терешковой проходит в рамках ФЦП. На все этапы работ выделено 770 млн рублей. Запланировано: благоустройство парковой и пешеходной зоны, реконструкция гидротехнических сооружений и берегоукрепляющие мероприятия. Озеленить и облагородить пешеходную зону, а также большую часть гидротехнических сооружений планируют к следующему курортному сезону. Полностью же работы по реконструкции набережной завершат в 2020 году.

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