Крымская Атлантида порадовала археологов уникальным перстнем «Афродита с зеркалом»

Археологи нашли перстень на подводной части древнего городища. Фото: Елена Арсентьева

Бог Молчания совсем недавно явил себя исследователям Крымского полуострова, и вот очередная уникальная археологическая находка - ювелирное изделие из бронзы, которое дожидалось своего часа под солидным слоем ила и морской воды.

Перстень из бронзы неплохо сохранился. Фото: Елена Арсентьева

- На перстне-печатке изображена женщина, принимающая омовение. Она сидит на корточках и держит в руках круглый предмет. Без одежды, а волосы закрыты неким головным убором, - рассказала КП-Крым Елена Арсентьева, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, участник археологической экспедиции.

Городище находится на Керченском полуострове. Фото: Виктор Вахонеев/FB

Ученый с коллегами исследует древнегреческий город Акра, расположенный в 40 километрах от Керчи, вблизи сел Заветное и Яковенково.

- За 10 лет археологических раскопок Акры, это второе ювелирное украшение, первым стала золотая сережка, - продолжает ученый. - Изучаются ведь жилые кварталы, а не захоронения, поэтому чаще всего попадается различная домашняя утварь и предметы быта, среди которых много керамики - осколки кувшинов, посуды, амфор. Среди находок есть и хорошо сохранившиеся гребни из дерева, которые морская вода каким-то образом законсервировала.

Перстень с прелестницей, которая не может похвалиться модельной фигурой - древние греки отдавали предпочтение женщинам в теле, это не просто ювелирное украшение, его использовали для опечатывания документов или кладовых. Выпуклая поверхность позволяла оставлять оттиск в воске или глине, и получалась своеобразная древнегреческая пломба.

На деле так же выходит, что «Афродита с зеркалом» богу Молчания и вовсе не пара.

- На перстне изображена не богиня любви, - объяснила КП-Крым Арсентьева. - Афродита - так археологи называют изображение женщины на корточках, совершающей омовение.

КСТАТИ

Древнее городище дало о себе знать в 1981 году, когда на берегу нашли россыпь древних монет. Ученые выяснили, что на северо-восточной оконечности мыса Такиль, образованного устьем древней реки и Керченским проливом, давным-давно был небольшой портовый город, основанный выходцы из греческих полисов Нимфея или Пантикапея - крупнейших городов Боспорского государства.

Акру еще называют Крымской Атлантидой: вследствие опускания берега часть городища, датируемая IV веком до н. э., ушла под воду.

С 2011 года ученые проводят систематическое изучение подводной части уникального археологического объекта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приносили в жертву цветы лотоса и рыбу»: В Крыму нашли древнюю статуэтку бога Молчания

Древнеегипетскую фигурку обнаружили на раскопках вблизи Керчи (подробнее)

Археологи хотят создать на востоке Крыма подводный парк

Необычный музей появится на территории древнего городища Акра (подробнее)