Ученые разгадали тайну обнаруженных в Крыму черепов «инопланетян»

Ученые тщательно изучают находки. Фото: Oleg Markov/FB

На Крымском полуострове в разгаре археологический сезон. И уже есть первые громкие находки, среди которых особое место занимают таинственные кости, выкопанные на некрополе Кыз-Аул. На этом античном кладбище, расположенном на Керченском полуострове, в период с I века до н.э. по I век н.э. хоронили представителей высшего класса боспорского общества.

В одной из могил исследователи нашли несколько человеческих скелетов. На первый взгляд, кости, как кости, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что две черепных коробки имеют необычную вытянутую форму. В соцсетях, куда просочилась новость, особо горячие головы даже выдвинули версию о внеземном происхождении погребенных.

И вот ученые поставили точку над «i».

- Анализ антропологических останков из могилы показал, что в ней находились останки четырех индивидов, которые были погребены единовременно, - сообщил на Facebook Олег Марков, директор по развитию Фонда «Археология».

Ученые рассказал, что в могиле нашли кости полуторагодовалого дитя, под ними лежит скелет взрослого мужчины, а еще ниже останки 10-летнего ребенка и взрослой женщины.

- У мужчины и женщины отчетливо видны следы прижизненной намеренной деформации черепной коробки. Модификация голов у этих индивидов была произведена в детском возрасте путем наложения давящих повязок, - отмечает Марков.

Так головы деформировали древние сарматы. Но почему же у детей черепа обыкновенные, без следов тугих бинтов?!

- Вполне возможно, что первые поколения погребенных на Кыз-Ауле были выходцами из сарматской среды, но прожив определенное время на Боспоре и приобщившись к новой культуре и уже не видели смысла придерживаться своих исконных традиций, - считает ученый.

В настоящее время антропологи пытаются узнать причины смерти несчастных, и почему их похоронили вместе.

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