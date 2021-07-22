«Пять инопланетян»: В Крыму нашли останки людей с вытянутыми черепами

Антрополог Института Археологии РАН Наталья Свиркина изучает захоронение. Фото: Oleg Markov/FB

У археологов в Крыму пик сезона раскопок. Новости об интересных находках стали появляться с радующей души любителей древности регулярностью: бог Молчания, «Афродита с зеркалом». И вот очередная находка-открытие.

- На античном некрополе Кыз-Аул обнаружены погребенные с деформированными черепами, - сообщил в Facebook Олег Марков, директора по развитию Фонда «Археология».

Участники экспедиции исследуют античный некрополь. Фото: Oleg Markov/FB

Ученый рассказывает: в древнем кладбище сохранилось погребение первых веков нашей эры, до которого не добрались черные копатели.

В могиле лежало пять скелетов: сверху кости женщины на груди которой были останки ребенка, а уже под ней еще три костяка.

- У всех захороненных были деформированные при жизни кости черепа, - отметил Марков. - Это так называемые вытянутые черепа традиционные для носителей сарматской культуры.

По одной из ныне существующих версий, такая форма головы формировалась тугим бинтованием и была показателем социального статуса ее обладателя.

Кроме костей в погребении также нашли керамическое блюдце, железный нож и медную монету, которая после очистки «расскажет» точную дату погребения.

Исследования на некрополе Кыз-Аул ведутся экспедицией Института Археологии Крыма при поддержке фонда «Археологии». Начальник экспедиции археолог Павел Гецко. Фото: Oleg Markov/FB

Археология - наука серьезная, все обнаруженное будет тщательно изучаться. Но у отдельных пользователей соцсети своя версия, не исключающая следов внеземных цивилизаций, вот и появился лаконичный комментарий:

- Инопланетяне. Пять инопланетян.

У археологов много работы. Фото: Oleg Markov/FB

Остается напомнить, что истина всегда где-то рядом, и черепа такой формы на полуострове находили и раньше.

КСТАТИ

На некрополе Кыз-Аул, который находится на Керченском полуострове, в период с I века до н.э. по I век н.э. были захоронены представители высшего класса боспорского общества.

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